Балканский футболист выбил мяч из-под ног соперника другим мячом: уморное видео из Северной Македонии

Курьезный момент произошел в матче 20-го тура чемпионата Северной Македонии между клубами "Македония ГП" и "Академия Пандев". В середине второго тайма при счете 0:0 гости вбрасывали аут. И сделали это крайне неудачно. С мячом оказался футболист хозяев, который устремился в атаку. Помешать ему попытался оппонент, у которого в руках в этот момент каким-то странным образом оказался еще один футбольный мяч.

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Он совершил бросок, мячи ударились, после чего игроки разбежались в разные стороны – каждый за своим мячом. Главный судья методов гостей не оценил. Он остановил матч и удалил игрока команды "Академия Пандев" – 23-летнего полузащитника Стефана Костова за футбольный боулинг, которым тот попытался прервать проход соперника.

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В итоге матч завершился победой "Македонии ГП" со счетом 1:0. Хозяева воспользовались численным преимуществом, забив единственный гол с пенальти на 7-й компенсированной минуте. А соцсети вместе с комментатором матча, тем временем, продолжают ухохатываться от действий удаленного игрока гостей.

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