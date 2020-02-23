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Женский футбол – беспощаден: футболистка вывихнула колено, но потом шокировала всех на поле

23 февраля, 22:43

Джейн О’Тул решила кулаком вбить колено обратно

В чемпионате Шотландии произошел сумасшедший эпизод, который невозможно смотреть без нервов. Во время матча женских команд "Инвернесса" и "Сент-Миррена". В одном из эпизодов игры капитан "Сент-Миррена" Джейн О’Тул неудачно упала на газон и вывихнула коленный сустав.

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Однако, несмотря на то, что степень серьезности травмы было видно даже невооруженным глазом, девушка через боль самостоятельно вправила себе колено. А после дополнительной помощи от подоспевших врачей она продолжила играть и провела на поле все оставшееся время матча.

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Источник: Сегодня|Спорт

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