Банда из восточной Европы вступилась за футболиста "Арсенала"

Месут Озил / Фото: Instagram

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил и защитник Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за опасений, что они оказались втянуты в противостояние криминальных группировок Лондона.

Озил нанял охранников после того, как в конце июля на него и защитника "канониров" Колашинаца напала банда на скутерах, вооруженная ножами. Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч первого тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" из соображений безопасности.

Теперь футболисты в этой ситуации получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Озила и Калашинаца.

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Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

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Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Полузащитник лондонской команды Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Смотрите гол Месута Озила в матче за "Арсенал":

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