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Банька пообещал России, что у нее не отберут Евро-2020: но это еще не факт

27 ноября, 19:43

Глава Всемирного антидопингового агентства обнадеживает россиян. Но окончательное решение еще не принято

Сборная России в подвешенном состоянии

Сборная России в подвешенном состоянии / Фото: Getty Images

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Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька заявил, что Россия – не на сто процентов, но скорее всего – сможет таки провести Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. Ранее мы писали, что ФИФА и УЕФА ждут решение WADA по возможному отстранению сборной России и Питера от Евро-2020 из-за махинаций с допингом. Также сообщалось, что место России на Евро может занять Шотландия.

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"Рекомендации комитета по соответствию WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира, – заявил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. – Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов"

На уточняющий вопрос, так сохранят ли россияне право на проведение Евро-2020, четыре матча которого должны пройти в Санкт-Петербурге, Витольд Банька ответил: "Это все еще будет решаться, но, вероятно, да. Говорят о санкциях в контексте чемпионатов мира".

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Напомним, решение о санкциях в отношении российского спорта будет вынесено исполкомом WADA 9 декабря.

Смотрите, как Россия проиграла Бельгии в отборе Евро-2020

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допинг сборная России Евро-2020 ВАДА

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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