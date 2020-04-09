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"Банкрот" Роналдиньо нашел 1,6 миллиона долларов, чтобы выйти из тюрьмы

9 апреля, 23:12

Александр Трикиша

ПО случаю выхода бразильца из тюрьмы заключенные устроили барбекю

СМИ узнали, во сколько бывшему игроку "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо обошелся выход из парагвайской тюрьмы. По информации The Guardian, судья назначил Роналдиньо и его брату Роберто де Ассис Морейре сумму залога размером $ 1,6 млн. Братья будут находиться под домашним арестом в отеле "Палмарога" в центре Асунсьона. Ранее появились фото номера, в котором отбывает домашний арест Роналдиньо.

Интересно, что из-за проблем с законом Роналдиньо практически стал банкротом – на его счету оставалось шесть евро. Футболист был оштрафован на 187 тысяч, но за три года эта сумма увеличилась до двух миллионов. В 2015 Роналдиньо был оштрафован за нанесение экологического ущерба природе.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев, но витоге за решеткой брайле провел лишь один месяц.

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К слову, заключенные устроили Роналдиньо королевские проводы. По такому случаю в тюрьме организовали барбекю. Сообщается, что некоторые из них не сдерживали слез, прощаясь со звездным сокамерником.

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Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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