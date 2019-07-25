"Барселона" хочет летом заработать на продаже футболистов больше, чем стоит все киевское "Динамо"

Руководство "Барселоны" намерено заработать в это трансферное окно, чтобы окупить покупки Гризманна и Де Йонга

"Барселона" устроит распродажу футболистов. Фото: AFP

По данным источника ESPN, "Барселона" рассчитывают выручить около 150 миллионов евро от трансферов футболистов этим летом. Клуб ищет покупателей для Филиппе Коутиньо, Рафиньи Алькантары и Малкома. Вдобавок команду могут покинуть Иван Ракитич, Самюэль Умтити и Артуро Видаль. Сумма, которую испанский гранд намерен выручить от продажи игроков, оказалась больше, чем стоимость всех футболистов киевского "Динамо" (100 млн) и донецкого "Шахтера" (140).

По данным transfermarkt, оценочная стоимость этих игроков на данный момент такая:

Филиппе Коутиньо – 90 миллионов евро

Рафинья Алькантара – 15

Малком – 40

Иван Ракитич – 40

Самюэль Умтити – 45

Артуро Видаль – 15

Данными средствами "Барселона" хочет покрыть затраты на трансферы нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Френки де Йонга.

Напомним, что Гризманн перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. В случае досрочного расторжения соглашения клубу, который захочет приобрести Гризманна, придется заплатить 800 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте, но если команды договорятся – то она может быть любой.

Френки де Йонга "Барселона" купила у "Аякса" еще в январе 2019 года за 75 миллионов евро. Но фактически его переход состоялся летом.

Ранее мы писали, что "Барселона" проиграла "Челси" в товарищеском матче в Японии: команде не помогли дебютировавшие Гризманн и Де Йонг.

Смотрите видео, как "Барселону" громил английский "Ливерпуль":

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