"Барселона" на последней минуте спаслась в матче с "Атлетико": видео голов

Сегодня в матче 13 тура чемпионата Испании по футболу сошлись лидеры – мадридский "Атлетико" на своем поле принимал "Барселону".

Хозяева открыли счет на 77-й минуте, когда Антуан Гризманн подал с углового и Диего Коста головой отправил мяч в ворота. Но каталонцам удалось спастись на последней минуте основного времени, после передачи Лионеля Месси счет сравнял Усман Дембеле.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.

Напомним, что тур начался матчем "Леганес" – "Алавес". За хозяев вышел в основном составе украинский вратарь Андрей Лунин. Голкипер помог своей команде выиграть поединок, но в одном из моментов Лунин едва не привез гол в собственные ворота. Голкипер пошел в обводку за пределами штрафной.

А сегодня мадридский "Реал" потерпел унизительное поражение от "Эйбара" – 0:3. Впервые за 14 лет "Реал" трижды крупно проиграл в Примере. А до конца сезона еще очень далеко.