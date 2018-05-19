"Барселона" необычно представила новую форму: огромная футболка появилась в небе на дроне

Десять полосок обоих цветов на форме символизируют не игровой номер Месси, а десять районов Барселоны

"Барселона", досрочно завоевавшая чемпионский титул, накануне матча последнего тура чемпионата Испании сезона 2017/18 представила форму на сезон-2018/19. Ее изображения были опубликованы в официальном Twitter клуба. Кроме того, новая форма появилась в небе над городом, закрепленная на дроне – так клуб презентовал ее публике.

Как и ранее, команда будет играть в традиционных клубных цветах – сине-грантовых. Десять полосок обоих цветов на форме символизируют не игровой номер лидера команды Лео Месси, а десять районов Барселоны.

Напомним, что в начале мая "Барселона" и "Реал" сыграли 2:2 в знаменитом "Эль-Класико". У хозяев мячи забили Луис Суарес (10-я минута) и Лионель Месси (52), у гостей отличились Криштиану Роналду (14) и Гарет Бейл (72).

Отметим, что сегодня состоится финал Кубка Англии: смотреть "Челси" – "Манчестер Юнайтед" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Напомним, что в последнем туре чемпионата Испании решится судьба "серебра". Расписание, результаты и таблица Примеры, которая завершается в этот уикенд.