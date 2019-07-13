"Барселона" обогнала клуб Зинченко: обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка
За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав "МанСити"
После перехода Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" сумма трат каталонцев на трансферы, начиная с сезона 2014/15, перевалила за миллиард евро – 1 млрд 80 млн. Такие данные приводит портал Transfermarkt. По тратам за пять лет каталонцы обошли даже клуб Александра Зинченко "Манчестер Сити", который за данный период раскошелился на 996 млн евро. На третьей строчке расположился "Манчестер Юнайтед" - 890 млн евро.
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Трое игроков обошлись "Барселоне" дороже, чем в 100 млн евро – Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн) и Антуан Гризманн (120 млн). При этом "Барселона" за пять лет продала игроков на 627 млн евро. 222 млн из этой суммы составила выручка от перехода Неймара в "ПСЖ"
Топ-10 клубов по затратам на трансферы в последние пять лет
|Клуб
|Расходы на трансферы, млн евро
|Доходы от трансферов, млн евро
|Барселона
|1080
|627
|Манчестер Сити
|996
|280
|Манчестер Юнайтед
|890
|275
|Челси
|875
|723
|Ювентус
|868
|639
|Атлетико
|800
|752
|ПСЖ
|773
|356
|Реал
|755
|543
|Ливерпуль
|714
|535
|Рома
|586
|602
Как мы писали ранее, вокруг трансфера Гризманна в "Барселону" разгорается скандал: в "Атлетико" уверены, что каталонцы недоплатили. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 до 120 млн евро. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку каталонцы вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.
Смотрите, как забивает Гризманн
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