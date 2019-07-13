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"Барселона" обогнала клуб Зинченко: обнародована "жирная" бухгалтерия трансферного рынка

13 июля, 10:41

За последние пять лет каталонцы потратили на приобретение футболистов свыше миллиарда евро, обогнав "МанСити"

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

После перехода Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" сумма трат каталонцев на трансферы, начиная с сезона 2014/15, перевалила за миллиард евро – 1 млрд 80 млн. Такие данные приводит портал Transfermarkt. По тратам за пять лет каталонцы обошли даже клуб Александра Зинченко "Манчестер Сити", который за данный период раскошелился на 996 млн евро. На третьей строчке расположился "Манчестер Юнайтед" - 890 млн евро.

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Трое игроков обошлись "Барселоне" дороже, чем в 100 млн евро – Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн) и Антуан Гризманн (120 млн). При этом "Барселона" за пять лет продала игроков на 627 млн евро. 222 млн из этой суммы составила выручка от перехода Неймара в "ПСЖ" 

Топ-10 клубов по затратам на трансферы в последние пять лет

КлубРасходы на трансферы, млн евроДоходы от трансферов, млн евро
Барселона1080627
Манчестер Сити996280
Манчестер Юнайтед890275
Челси875723
Ювентус868639
Атлетико800752
ПСЖ773356
Реал755543
Ливерпуль714535
Рома586602

Как мы писали ранее, вокруг трансфера Гризманна в "Барселону" разгорается скандал: в "Атлетико" уверены, что каталонцы недоплатили. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 до 120 млн евро. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку каталонцы вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.

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Тег Барселона, Манчестер Сити, Антуан Гризманн

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Источники:

Football.ua , Сегодня|Спорт

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