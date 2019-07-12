Скандал с трансфером Гризманна в "Барселону": в "Атлетико" уверены, что каталонцы недоплатили

Футболист якобы договорился с "Барселоной" до 1 июля, когда сумму отступных за него снизилась с 200 до 120 миллионов евро

Антуан Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро. Фото: AFP

"Атлетико" прокомментировал переход Антуана Гризманна в "Барселону". Руководство мадридского клуба высказало недовольство тем, как каталонцы воспользовались опцией выкупа контракта 28-летнего Гризманна за 120 миллионов евро. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 до 120 млн. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку вели с ним переговоры о будущем контракте заранее.

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"Футбольный клуб "Атлетико" считает, что выплаченная за Гризманна сумма не является достаточной, поскольку есть доказательства того, что игрок достиг договоренности с новой командой еще до того момента, как сумма выкупа упала с 200 до 120 млн. Еще 14 мая игрок объявил о своем решении перейти в другую команду, а это напрямую указывает о том, что переговоры с новым клубом он вел в период, когда сумма отступных за футболиста была значительно выше", – говорится в заявлении на сайте "Атлетико".

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Еще до перехода Гризманна в "Барселону" "Атлетико" называл поведение каталонского клуба в этой ситуации отвратительным, а решение футболиста – разочарованием и потерей. Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

Интересно, что сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна. Персоналу испанского гранда пришлось ждать зарплату три лишних дня.

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