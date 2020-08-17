Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" объявила об отставке главного тренера и реструктуризации основной команды

17 августа, 21:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

За семь месяцев под руководством Сетьена каталонцы одержали 16 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз проиграли

Испанская "Барселона" на официальном сайте объявила, что Кике Сетьен больше не является главным тренером команды. Это первое решение в рамках более широкой реструктуризации основной команды, которая будет согласована между нынешним техническим секретарем и новым тренером, о чем будет объявлено в ближайшие дни.

Реклама

Кике Сетьен пришел в "Барселону" в качестве тренера 13 января этого года. За семь месяцев под руководством Сетьена команда провела 25 матчей: 19 в Примере, три в Лиге чемпионов и три в – Кубке Испании. Его результаты составили 16 побед, четыре ничьи и пять поражений.

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Мы уже писали, что "Барселона" определилась с новым тренером: названы имя и срок контракта. Рональд Куман покинет сборную Нидерландов и подпишет с каталонцами соглашение на два года.

В тренде
Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят
Реклама

Как мы писали ранее, весной Куман переболел COVID-19 и перенес сердечный приступ. "Как же я испугался", – говорил тренер сборной Нидерландов после операции на сердце.

Сегодня появилась информация, что "Барселона" вернет Неймара: обнародована схема, которая устроит "ПСЖ". Лучшему клубу Франции дадут 60 миллионов евро и чемпиона мира Гризманна в придачу.

Смотрите, как "Барселона" разгромно проиграла "Баварии":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Кике Сетьен

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять