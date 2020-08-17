"Барселона" объявила об отставке главного тренера и реструктуризации основной команды

За семь месяцев под руководством Сетьена каталонцы одержали 16 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз проиграли

Испанская "Барселона" на официальном сайте объявила, что Кике Сетьен больше не является главным тренером команды. Это первое решение в рамках более широкой реструктуризации основной команды, которая будет согласована между нынешним техническим секретарем и новым тренером, о чем будет объявлено в ближайшие дни.

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Кике Сетьен пришел в "Барселону" в качестве тренера 13 января этого года. За семь месяцев под руководством Сетьена команда провела 25 матчей: 19 в Примере, три в Лиге чемпионов и три в – Кубке Испании. Его результаты составили 16 побед, четыре ничьи и пять поражений.

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Мы уже писали, что "Барселона" определилась с новым тренером: названы имя и срок контракта. Рональд Куман покинет сборную Нидерландов и подпишет с каталонцами соглашение на два года.

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Как мы писали ранее, весной Куман переболел COVID-19 и перенес сердечный приступ. "Как же я испугался", – говорил тренер сборной Нидерландов после операции на сердце.

Сегодня появилась информация, что "Барселона" вернет Неймара: обнародована схема, которая устроит "ПСЖ". Лучшему клубу Франции дадут 60 миллионов евро и чемпиона мира Гризманна в придачу.

Смотрите, как "Барселона" разгромно проиграла "Баварии":

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