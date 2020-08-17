"Барселона" вернет Неймара: обнародована схема, которая устроит "ПСЖ"

Лучшему клубу Франции дадут 60 миллионов евро и чемпиона мира Гризманна в придачу

В "Барселоне" вернулись к мысли о возвращении нападающего Неймара из "ПСЖ". Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил изменить трансферные планы. Он хочет добиться немедленных изменений в игре команды и настроениях вокруг нее.

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Месяц назад "Барселона" отказалась было от приобретения Неймара у "ПСЖ" из-за его высокой цены и переключилась на подписание Лаутаро Мартинеса из "Интера". Однако теперь "блаугранас" попытаются убедить парижан отдать им Неймара – в обмен на чемпиона мира-2018 Антуана Гризманна и доплату в размере 50-60 млн евро. Весьма соблазнительное предложение для "ПСЖ". В "Барселоне" также надеются, что бразилец еще и надавит на французский клуб, выразив желание вернуться на "Камп Ноу".

В руководстве каталонского клуба полагают, что Гризманн даст согласие на трансфер, видя, как он перестал попадать в стартовый состав испанской команды.

При этом Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение болельщиков к нынешнему руководству каталонского клуба и поможет ему удержаться на посту президента "Барселоны" после позорного поражения 2:8 от "Баварии".

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Неймар / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Неймару и Мбаппе пообещали "пожизненные" контракты с "ПСЖ" после победы над "Аталантой". Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его главные звезды никогда не покинут Париж.

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