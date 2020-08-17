Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" вернет Неймара: обнародована схема, которая устроит "ПСЖ"

17 августа, 13:18

Олег Люлька Олег Люлька

Лучшему клубу Франции дадут 60 миллионов евро и чемпиона мира Гризманна в придачу

В "Барселоне" вернулись к мысли о возвращении нападающего Неймара из "ПСЖ". Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил изменить трансферные планы. Он хочет добиться немедленных изменений в игре команды и настроениях вокруг нее.

Реклама

Читайте также: "Барселона" определилась с новым тренером: названы имя и срок контракта

Месяц назад "Барселона" отказалась было от приобретения Неймара у "ПСЖ" из-за его высокой цены и переключилась на подписание Лаутаро Мартинеса из "Интера". Однако теперь "блаугранас" попытаются убедить парижан отдать им Неймара – в обмен на чемпиона мира-2018 Антуана Гризманна и доплату в размере 50-60 млн евро. Весьма соблазнительное предложение для "ПСЖ". В "Барселоне" также надеются, что бразилец еще и надавит на французский клуб, выразив желание вернуться на "Камп Ноу".

В руководстве каталонского клуба полагают, что Гризманн даст согласие на трансфер, видя, как он перестал попадать в стартовый состав испанской команды.

При этом Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение болельщиков к нынешнему руководству каталонского клуба и поможет ему удержаться на посту президента "Барселоны" после позорного поражения 2:8 от "Баварии".

Реклама

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Читайте также: Безнадега: журналист тайно сделал фото раздевалки "Барселоны" в перерыве

В тренде
"Бавария" уничтожила "Барселону" 8:2 в суперматче Лиги чемпионов

Ранее мы писали, что Неймару и Мбаппе пообещали "пожизненные" контракты с "ПСЖ" после победы над "Аталантой". Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его главные звезды никогда не покинут Париж.

Смотрите, как Неймар помог "ПСЖ" обыграть "Аталанту" (2:1)

Реклама

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" (2:8)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона ПСЖ Неймар

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять