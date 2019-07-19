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Легендарный футболист вернулся в "Барселону" в качестве тренера

19 июля, 23:27

Виктор Вальдес перебрался в "блаугранас" и будет работать в системе команды

Виктор Вальдес (посередине)
Виктор Вальдес (посередине). Фото: Barcelona FC

Бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес вернулся в родной клуб в качестве тренера юношеской команды U-19, сообщает официальный сайт команды. Контракт подписан сроком на один год. Первую игру в качестве тренера он сыграет 27 августа, в матче против ровесников "Аякса".

Стало известно, сколько нужно денег, чтобы за секунду купить всю "Барселону".

До этого Вальдес уже успел поработать с юношеской командой клуба "Мораталас". Отметим, что в прошлом году Вальдес получил тренерский диплом УЕФА категории PRO. Первым клубом, который возглавил Вальдес стал юношеский состав "Мораталас". С ней он стал чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида.

Напомним, Вальдес выступал за "Барселону" на протяжении 12 лет, за это время он провел 536 матчей, став шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Также добавим, что "Барселона" нашла лазейку, как заполучить Неймара из "ПСЖ". Это очень интересный ход от руководства каталонского клуба.

Кроме того, после провала на Кубке Америки Лео Месси удивил всех новым образом. Семья нападающего "Барселоны" Лионеля Месси продолжает отдыхать на Антигуа и Барбуда, а супруга одного из лучших футболистов современности не устает публиковать снимки с отдыха.

Смотрите шикарный гол Месси в матче Лиги чемпионов:

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Тег тренер, Барселона, чемпионат Испании, Виктор Вальдес

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Источник:

Barcelona FC

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