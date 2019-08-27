"Барселона" предпримет последнюю попытку вернуть Неймара: "ПСЖ" озвучил встречное предложение

Неймар / Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к тому, чтобы вернуться в Барселону. Отмечается, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу накануне провел совещание с руководителями спортивного направления клуба, чтобы обсудить последний вариант возвращения бразильца. Кстати, во Франции уже настолько недолюбливают футболиста, что один из сотрудников ПСЖ назвал Неймара "хапугой".

На встрече было принято решение, по которому "сине-гранатовые" должны заплатить парижанам деньги за игрока без всяких оговорок. Позже делегация "блаугранас" отправилась в Париж для переговоров о переходе.

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"ПСЖ" не исключает варианта с уходом Неймара, но выдвинул "Барселоне" встречные требования. Парижане оценивают трансфер бразильца минимум в 250 миллионов евро. 100 из них французы хотят получить деньгами, а частью соглашения должны стать Нелсон Семеду и Усман Дембеле.

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Как мы писали ранее, экс-игрок "Барселоны" призвал фанатов дать второй шанс Неймару. Бывший полузащитник каталонцев Йорди Кройф считает, что болельщики "блаугранас" должны простить бразильского футболиста за то, что он в свое время покинул клуб, и поддержать его в случае камбека.

Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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