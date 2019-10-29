"Барселона" против Лунина и другие матчи чемпионата Испании

Все о поединках 11-го тура Ла Лиги

Барселона / Фото: Reuters

11-й тур чемпионата Испании растянется на три дня. Уже сегодня, 29 октября, пройдет довольно интересный поединок, в котором "Барселона" примет "Вальядолид" нашего Андрея Лунина.

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Мадридский "Реал" дома сразится с "Леганесом", а вот неожиданный лидер текущего чемпионата "Гранада" в гостях сыграет с "Хетафе".

Вторник, 29 октября:

20:00 "Алавес" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 1"

22:15 "Барселона" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"

Среда, 30 октября:

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20:00 "Валенсия" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"

20:00 "Реал Сосьедад" – "Леванте" (oll.tv)

21:00 "Атлетик" – "Эспаньол" (oll.tv)

22:00 "Бетис" – "Сельта" (oll.tv)

22:15 "Реал Мадрид" – "Леганес" ТВ: "Футбол 2"

Четверг, 31 октября:

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20:00 "Мальорка" – "Осасуна" (oll.tv)

20:00 "Эйбар" – "Вильярреал" (oll.tv)

22:15 "Хетафе" – "Гранада" (oll.tv)

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ГРАНАДА 10 6 2 2 17-10 20 2 БАРСЕЛОНА 9 6 1 2 23-10 19 3 РЕАЛ СОСЬЕДАД 10 6 1 3 17-10 19 4 АТЛЕТИКО 10 5 4 1 10-5 19 5 СЕВИЛЬЯ 10 6 1 3 13-11 19 6 РЕАЛ МАДРИД 9 5 3 1 16-9 18 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 10 5 2 3 24-14 17 8 ВАЛЬЯДОЛИД 10 3 5 2 10-9 14 9 ОСАСУНА 10 3 5 2 10-9 14 10 АТЛЕТИК 10 3 4 3 8-7 13 11 ХЕТАФЕ 10 3 4 3 14-14 13 12 ВАЛЕНСИЯ 10 3 4 3 14-16 13 13 АЛАВЕС 10 3 2 5 8-13 11 14 ЛЕВАНТЕ 10 3 2 5 10-12 11 15 МАЛЬОРКА 10 3 1 6 7-13 10 16 ЭЙБАР 10 2 3 5 10-15 9 17 СЕЛЬТА 10 2 3 5 5-12 9 18 БЕТИС 10 2 3 5 12-20 9 19 ЭСПАНЬОЛ 10 2 2 6 5-15 8 20 ЛЕГАНЕС 10 1 2 7 5-14 5

Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших в своей возрастной категории.

Кроме того, поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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