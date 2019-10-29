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"Барселона" против Лунина и другие матчи чемпионата Испании

29 октября, 10:33

Все о поединках 11-го тура Ла Лиги

Барселона

Барселона / Фото: Reuters

11-й тур чемпионата Испании растянется на три дня. Уже сегодня, 29 октября, пройдет довольно интересный поединок, в котором "Барселона" примет "Вальядолид" нашего Андрея Лунина.

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Мадридский "Реал" дома сразится с "Леганесом", а вот неожиданный лидер текущего чемпионата "Гранада" в гостях сыграет с "Хетафе".

Вторник, 29 октября:

20:00 "Алавес" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 1"

22:15 "Барселона" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"

Среда, 30 октября:

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20:00 "Валенсия" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"

20:00 "Реал Сосьедад" – "Леванте" (oll.tv)

21:00 "Атлетик" – "Эспаньол" (oll.tv)

22:00 "Бетис" – "Сельта" (oll.tv)

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22:15 "Реал Мадрид" – "Леганес" ТВ: "Футбол 2"

Четверг, 31 октября:

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20:00 "Мальорка" – "Осасуна" (oll.tv)

20:00 "Эйбар" – "Вильярреал" (oll.tv)

22:15 "Хетафе" – "Гранада" (oll.tv)

М КлубИВНПМячиОчки
1 ГРАНАДА1062217-1020
2 БАРСЕЛОНА961223-1019
3 РЕАЛ СОСЬЕДАД1061317-1019
4 АТЛЕТИКО1054110-519
5 СЕВИЛЬЯ1061313-1119
6 РЕАЛ МАДРИД953116-918
7 ВИЛЬЯРРЕАЛ1052324-1417
8 ВАЛЬЯДОЛИД1035210-914
9 ОСАСУНА1035210-914
10 АТЛЕТИК103438-713
11 ХЕТАФЕ1034314-1413
12 ВАЛЕНСИЯ1034314-1613
13 АЛАВЕС103258-1311
14 ЛЕВАНТЕ1032510-1211
15 МАЛЬОРКА103167-1310
16 ЭЙБАР1023510-159
17 СЕЛЬТА102355-129
18 БЕТИС1023512-209
19 ЭСПАНЬОЛ102265-158
20 ЛЕГАНЕС101275-145

Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших в своей возрастной категории.

Кроме того, поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид

Источник: Сегодня|Спорт

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