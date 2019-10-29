"Барселона" против Лунина и другие матчи чемпионата Испании

11-й тур чемпионата Испании растянется на три дня. Уже сегодня, 29 октября, пройдет довольно интересный поединок, в котором "Барселона" примет "Вальядолид" нашего Андрея Лунина.
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Мадридский "Реал" дома сразится с "Леганесом", а вот неожиданный лидер текущего чемпионата "Гранада" в гостях сыграет с "Хетафе".
Вторник, 29 октября:
20:00 "Алавес" – "Атлетико" ТВ: "Футбол 1"
22:15 "Барселона" – "Вальядолид" ТВ: "Футбол 2"
Среда, 30 октября:
20:00 "Валенсия" – "Севилья" ТВ: "Футбол 1"
20:00 "Реал Сосьедад" – "Леванте" (oll.tv)
21:00 "Атлетик" – "Эспаньол" (oll.tv)
22:00 "Бетис" – "Сельта" (oll.tv)
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22:15 "Реал Мадрид" – "Леганес" ТВ: "Футбол 2"
Четверг, 31 октября:
20:00 "Мальорка" – "Осасуна" (oll.tv)
20:00 "Эйбар" – "Вильярреал" (oll.tv)
22:15 "Хетафе" – "Гранада" (oll.tv)
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ГРАНАДА
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|2
|БАРСЕЛОНА
|9
|6
|1
|2
|23-10
|19
|3
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|10
|6
|1
|3
|17-10
|19
|4
|АТЛЕТИКО
|10
|5
|4
|1
|10-5
|19
|5
|СЕВИЛЬЯ
|10
|6
|1
|3
|13-11
|19
|6
|РЕАЛ МАДРИД
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|10
|5
|2
|3
|24-14
|17
|8
|ВАЛЬЯДОЛИД
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|9
|ОСАСУНА
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|10
|АТЛЕТИК
|10
|3
|4
|3
|8-7
|13
|11
|ХЕТАФЕ
|10
|3
|4
|3
|14-14
|13
|12
|ВАЛЕНСИЯ
|10
|3
|4
|3
|14-16
|13
|13
|АЛАВЕС
|10
|3
|2
|5
|8-13
|11
|14
|ЛЕВАНТЕ
|10
|3
|2
|5
|10-12
|11
|15
|МАЛЬОРКА
|10
|3
|1
|6
|7-13
|10
|16
|ЭЙБАР
|10
|2
|3
|5
|10-15
|9
|17
|СЕЛЬТА
|10
|2
|3
|5
|5-12
|9
|18
|БЕТИС
|10
|2
|3
|5
|12-20
|9
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|10
|2
|2
|6
|5-15
|8
|20
|ЛЕГАНЕС
|10
|1
|2
|7
|5-14
|5
Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших в своей возрастной категории.
Кроме того, поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.
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