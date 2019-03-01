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"Барселона" сыграет против "Реала" в специальной форме

Сегодня, 19:48

Каталонцы отпраздную юбилей сотрудничества с техническим спонсором

Фото: AFP
"Барселона" сыграет против "Реала" в специальной форме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/970/214/5c7970214076e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/970/214/5c7970214076e.jpg Футбол Каталонцы отпраздную юбилей сотрудничества с техническим спонсором

В ближайшем "Эль Класико", которое пройдет в рамках 26-го тура чемпионата Испании в субботу, 2 марта, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", "Барселона" сыграет в ретро-форме. По сведениям Daily Mail, технический спонсор команды Nike выпустил этот комплект к 20-летию сотрудничества с "сине-гранатовыми". Это будет форма образца сезона 1998/99. Приобрести этот комплект можно будет за 140 евро.

Ранее мы писали, что за два дня до матча "Реал" – "Барселона" произошла замена арбитра. Для Альберто Ундиано Мальенко это будет последнее испанское дерби в карьере.

Напомним, что вчера "Барселона" в гостях разгромила "Реал" – 3:0 и вышла в финал Кубка Испании. Первая встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.

В этом поединке "Реал" повторил антирекорд по разгромным поражениям. Мадридский клуб впервые за 22 года проиграл пять матчей с разницей в три и более голов.Для "бланкос" это уже пятое разгромное поражение в текущем сезоне. Ранее мадридцы уступили в чемпионате "Эйбару" - 0:3, "Барселоне" - 1:5, "Севилье" - 0:3 и ЦСКА (в Лиге чемпионов) - 0:3.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Эль Класико

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soccernews.ru

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