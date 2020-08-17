"Барселона" уволила Кике Сетьена после 2:8 от "Баварии". Новый тренер – уже в Каталонии

Президент "блаугранас" заявил об отставке Сетьена. На смену ему уже прилетел соперник Украины - Куман

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сообщил, что Кике Сетьен отправлен в отставку с поста главного тренера каталонской команды. "Сетьен уволен", – сообщил Бартомеу Tiempo de Juego. Увольнение 61-летнего специалиста последовало после поражения "Барселоны" от "Баварии" 2:8 в 1/4 Лиги чемпионов. Также при Сетьене каталонцы проиграли чемпионат Испании "Реалу".

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В качестве основных кандидатов на смену Кике Сетьену "Барселона" рассматривает главного тренера сборной Нидерландов, предстоящего соперника Украины по финальной части Евро, Рональда Кумана, а также наставника катарской команды "Аль-Садд" Хави и бывшего коуча "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Кике Сетьен. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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При этом, как сообщает испанское издание Marca, Рональд Куман был замечен в аэропорту Барселоны. По данным инсайдера Танкреди Палмери, каталонский клуб переключил на Кумана свое внимание из-за высоких зарплатных аппетитов Почеттино.

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Рональд Куман и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, весной Куман переболел COVID-19 и перенес сердечный приступ. "Как же я испугался", – говорил тренер сборной Нидерландов после операции на сердце.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8

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