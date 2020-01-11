"Барселона" внесет специальный пункт в контракты своих игроков из-за мужа Шакиры

Каталонцы недовольны, что защитник отвлекается от основной своей работы

Жерар Пике / Фото: Reuters

Испанская Барселона со следующего сезона внесет в контракт ысвоих футболистов специальный пункт, вызванный чрезмерной деятельностью вне футбольного поля своего защитника Жерара Пике. В клубе недовольны, что испанец отлучается из команды по личным делам – он является владельцем футбольного клуба низшей лиги "Андорра" и одним из организаторов теннисного Кубка Дэвиса.

Поэтому, теперь в контрактах "Барселоны" будет пункт, запрещающий похожего рода деятельность без согласования с руководством каталонского клуба.

Кстати, ранее защитник "Барселоны" предложил создать новый турнир для топ-клубов Европы. Испанский защитник уже внес изменения в проведение Кубка Дэвиса и надеется внедрить формат в футбол.

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Будущей зимой Пике исполнится 33 года. Его контракт с каталонцами заключен до лета 2022 года. Защитник не скрывает своих амбиций в один прекрасный день стать президентом "Барселоны".

Ранее мы писали, что Пике на время сменил амплуа, и с красоткой-женой Шакирой подался в баскетбол. Жерар Пике и Шакира сфотографировались с чемпионским кубком "Хит" и получили именные майки.

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