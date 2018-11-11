"Барселона" впервые за 14 лет пропустила четыре мяча на домашнем стадионе

Сегодня, 22:29

Каталонский клуб впервые за шесть матчей потерпел поражение в чемпионате Испании

Фото AFP
Фото AFP

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала на своем поле "Бетис". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой гостей со счетом 4:3. Сине-гранатовые пропустили четыре гола в официальном матче на домашнем стадионе "Камп Ноу" впервые с апреля 2003 года. Тогда "Барселона" проиграла в матче чемпионата Испании с "Депортиво" со счетом 2:4.

Для каталонского клуба сегодняшнее поражение стало первым за последние шесть матчей в чемпионате Испании. Ранее действующие чемпионы записали в актив три победы подряд и две ничьи. "Бетис", обыграв "Барселону", прервал серию без побед из четырех встреч.

"Барселона", набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, "Бетис" (16) занимает 12-ю строчку.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби Манчестера и вернул себе первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Ранее мы писали, что 19-летний украинец дебютировал в чемпионате Испании. Андрей Лунин провел первый матч в испанской Ла Лиге за "Леганес".
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Бетис

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Источник:

Championat.ru

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