"Барселоне" придется заплатить круглую сумму, чтобы избавиться от Суареса

Стали известны условия расторжения контракта между "Барселоной" и Луисом Суаресом. Goal сообщает, что каталонский клуб должен заплатить компенсацию в размере 14 миллионов евро, чтобы разорвать контракт с нападающим. Как мы писали ранее, уругвайский форвард не входит в планы нового главного тренера команды Рональда Кумана. Наставник сообщил об этом Суаресу по телефону.
Тем не менее, контракт Суареса с клубом действует еще один год и уходить бесплатно он не собирается. В услугах нападающего заинтересован его бывший клуб нидерландский "Аякс", клуб MLS "Интер Майами", а также итальянский "Ювентус". Ранее мы писали, что "Аякс" предлагает за нападающего 15 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Суарес провел 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает 33-летнего нападающего в 28 миллионов евро.
Также мы писали, что Месси не покинет "Барселону" бесплатно. Желающий приобрести аргентинского футболиста должен будет выплатить 700 миллионов евро, если не получится сбить цену.
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