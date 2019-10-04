"Бавария", "Боруссия" и другие: расписание и результаты 7 тура немецкой Бундеслиги

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки седьмого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей тура, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 4 октября:
21:30 "Герта" – "Фортуна". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.10
Суббота, 5 октября:
16:30 "Бавария" – "Хоффенхайм". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.10 – 11.00 – 25.00
16:30 "Байер" – "Лейпциг"
Букмекеры: 2.40 – 3.80 – 2.85
16:30 "Падерборн" – "Майнц"
Букмекеры: 2.55 – 3.85 – 2.60
16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 5.50 – 4.40 – 1.60
19:30 "Шальке" – "Кельн". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10
Воскресенье, 6 октября:
14:30 "Боруссия" М – "Аугсбург". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.55 – 4.70 – 5.90
16:30 "Вольфсбург" – "Унион" Берлин
Букмекеры: 1.70 – 3.85 – 5.50
19:00 "Айнтрахт" – "Вердер"
Букмекеры: 2.20 – 3.65 – 3.30
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|6
|4
|2
|0
|19-6
|14
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|3
|ФРАЙБУРГ
|6
|4
|1
|1
|13-5
|13
|4
|ШАЛЬКЕ
|6
|4
|1
|1
|13-6
|13
|5
|БОРУССИЯ М
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|6
|БАЙЕР
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|7
|ВОЛЬФСБУРГ
|6
|3
|3
|0
|9-4
|12
|8
|БОРУССИЯ Д
|6
|3
|2
|1
|17-9
|11
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|6
|3
|1
|2
|9-8
|10
|10
|ГЕРТА
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|11
|ВЕРДЕР
|6
|2
|1
|3
|10-14
|7
|12
|ХОФФЕНХАЙМ
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|13
|АУГСБУРГ
|6
|1
|2
|3
|7-14
|5
|14
|ФОРТУНА Д
|6
|1
|1
|4
|8-11
|4
|15
|УНИОН БЕРЛИН
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|16
|МАЙНЦ
|6
|1
|0
|5
|5-16
|3
|17
|КЕЛЬН
|6
|1
|0
|5
|4-15
|3
|18
|ПАДЕРБОРН
|6
|0
|1
|5
|8-17
|1
Другие еврочемпионаты:
- Испанская Ла Лига – расписание, результаты 8 тура, таблица
- Итальянская Серия А – расписание, результаты 7 тура, таблица
Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Бавария" на выезде поиздевалась над "Тоттенхэмом". Смотрите все голы того исторического поединка:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк