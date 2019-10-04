"Бавария", "Боруссия" и другие: расписание и результаты 7 тура немецкой Бундеслиги

Все о поединках седьмого тура чемпионата Германии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария" перед седьмым туром Бундеслиги размялась в Лиге чемпионов в матче с "Тоттенхэмом" - 7:2! / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки седьмого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей тура, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября:

21:30 "Герта" – "Фортуна". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.10

Суббота, 5 октября:

16:30 "Бавария" – "Хоффенхайм". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.10 – 11.00 – 25.00

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16:30 "Байер" – "Лейпциг"

Букмекеры: 2.40 – 3.80 – 2.85

16:30 "Падерборн" – "Майнц"

Букмекеры: 2.55 – 3.85 – 2.60

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д

Букмекеры: 5.50 – 4.40 – 1.60

19:30 "Шальке" – "Кельн". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10

Воскресенье, 6 октября:

14:30 "Боруссия" М – "Аугсбург". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.55 – 4.70 – 5.90

16:30 "Вольфсбург" – "Унион" Берлин

Букмекеры: 1.70 – 3.85 – 5.50

19:00 "Айнтрахт" – "Вердер"

Букмекеры: 2.20 – 3.65 – 3.30

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 6 4 2 0 19-6 14 2 ЛЕЙПЦИГ 6 4 1 1 14-6 13 3 ФРАЙБУРГ 6 4 1 1 13-5 13 4 ШАЛЬКЕ 6 4 1 1 13-6 13 5 БОРУССИЯ М 6 4 1 1 10-5 13 6 БАЙЕР 6 4 1 1 11-7 13 7 ВОЛЬФСБУРГ 6 3 3 0 9-4 12 8 БОРУССИЯ Д 6 3 2 1 17-9 11 9 АЙНТРАХТ Ф 6 3 1 2 9-8 10 10 ГЕРТА 6 2 1 3 9-11 7 11 ВЕРДЕР 6 2 1 3 10-14 7 12 ХОФФЕНХАЙМ 6 1 2 3 4-10 5 13 АУГСБУРГ 6 1 2 3 7-14 5 14 ФОРТУНА Д 6 1 1 4 8-11 4 15 УНИОН БЕРЛИН 6 1 1 4 6-12 4 16 МАЙНЦ 6 1 0 5 5-16 3 17 КЕЛЬН 6 1 0 5 4-15 3 18 ПАДЕРБОРН 6 0 1 5 8-17 1



Другие еврочемпионаты:

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Бавария" на выезде поиздевалась над "Тоттенхэмом". Смотрите все голы того исторического поединка:

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