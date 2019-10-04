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"Бавария", "Боруссия" и другие: расписание и результаты 7 тура немецкой Бундеслиги

4 октября, 16:52

Все о поединках седьмого тура чемпионата Германии - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария" перед седьмым туром Бундеслиги размялась в Лиге чемпионов в матче с "Тоттенхэмом" - 7:2!

"Бавария" перед седьмым туром Бундеслиги размялась в Лиге чемпионов в матче с "Тоттенхэмом" - 7:2! / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу проходят поединки седьмого тура Бундеслиги. Ниже – расписание матчей тура, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября:

21:30 "Герта" – "Фортуна". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.10

Суббота, 5 октября:

16:30 "Бавария" – "Хоффенхайм". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.10 – 11.00 – 25.00

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16:30 "Байер" – "Лейпциг"
Букмекеры: 2.40 – 3.80 – 2.85

16:30 "Падерборн" – "Майнц"
Букмекеры: 2.55 – 3.85 – 2.60

16:30 "Фрайбург" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 5.50 – 4.40 – 1.60

19:30 "Шальке" – "Кельн". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.65 – 4.30 – 5.10

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Воскресенье, 6 октября:

14:30 "Боруссия" М – "Аугсбург". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.55 – 4.70 – 5.90

16:30 "Вольфсбург" – "Унион" Берлин
Букмекеры: 1.70 – 3.85 – 5.50

19:00 "Айнтрахт" – "Вердер"
Букмекеры: 2.20 – 3.65 – 3.30

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ642019-614
2 ЛЕЙПЦИГ641114-613
3 ФРАЙБУРГ641113-513
4 ШАЛЬКЕ641113-613
5 БОРУССИЯ М641110-513
6 БАЙЕР641111-713
7 ВОЛЬФСБУРГ63309-412
8 БОРУССИЯ Д632117-911
9 АЙНТРАХТ Ф63129-810
10 ГЕРТА62139-117
11 ВЕРДЕР621310-147
12 ХОФФЕНХАЙМ61234-105
13 АУГСБУРГ61237-145
14 ФОРТУНА Д61148-114
15 УНИОН БЕРЛИН61146-124
16 МАЙНЦ61055-163
17 КЕЛЬН61054-153
18 ПАДЕРБОРН60158-171


Другие еврочемпионаты:

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Бавария" на выезде поиздевалась над "Тоттенхэмом". Смотрите все голы того исторического поединка:

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Источник: Сегодня|Спорт

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