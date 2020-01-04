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"Бавария" нашла замену Нойеру: вратарь-каратист достанется мюнхенцам бесплатно

4 января, 14:41

Мюнхенский клуб объявил о грядущем трансфере

Александр Нюбель

Александр Нюбель / Фото: Getty Images

Вратарь "Шальке" Александр Нюбель следующим летом станет игроком "Баварии". Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Контракт 23-летнего голкипера с "Шальке" завершается 30 июня. Нюбель присоединится к "Баварии" 1 июля на правах свободного агента – контракт рассчитан на пять лет. Ранее Нюбель отличился ударом из карате и получил дисквалификацию.

О грядущем трансфере и условиях перехода пресса сообщала заранее. В частности, журналисты раскрыли информацию, что Нюбелю обещано как минимум 15 матчей в следующем сезоне, и что это вызвало сильное недовольство нынешнего основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

В текущем сезоне Нюбель, который носит в "Шальке" капитанскую повязку, отыграл 17 матчей, пропустив 20 мячей и 5 раз оставив ворота в неприкосновенности.

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Напомним, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром за календарный 2019 год. Польский форвард обставил в гонке бомбардиров самого Лионеля Месси.

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Добавим, что соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился игроком сборной Германии. Португальцы заплатили за игрока "Боруссии" Юлиана Вайгля 20 миллионов евро.

Смотрите, как "Шальке" без Нюбеля пропустил семь мячей от команды Зинченко:

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чемпионат Германии Бавария Шальке Александр Нюбель

Источники: Sportbox , Официальный сайт ФК "Бавария"

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