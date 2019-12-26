Он обставил самого Месси: назван лучший бомбардир 2019 года

По количеству голов за календарный год звезду "Барселоны" обошел польский форвард "Баварии" Левандовски

Лучший снайпер Бундеслиги - Левандовски / Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" и национальной команды Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, сообщает Marca. По данным источника, с 1 января 2019 года Левандовски, которому на днях сделали операцию на паховых кольцах, смог забить 54 гола и 59 играх за "Баварию" и сборную Польши.

Смотрите, как забивает Левандовски

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На втором месте в этом рейтинге расположился форвард "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионель Месси, которому за календарный год удалось забить 50 голов в 58 матчах. Замкнул тройку лучших бомбардиров уходящего года нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. На его счету 44 гола, которые ему удалось забить в 49 матчах.

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Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.

Напомним, ранее "Бавария" назначила главного тренера до конца сезона. Но Ханс-Дитер Флик, при котором мюнхенцы снова начали регулярно побеждать, может остаться в клубе и на больший срок.

Смотрите, как "Бавария" играла последний еврокубковый матч в 2019 году

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