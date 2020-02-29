"Бавария" не заметила отсутствия Левандовски и отгрузила шесть голов сопернику в Бундеслиге

Мюнхенская Бавария разгромила Хоффенхайм в матче 24-го тура чемпионата Германии. Все вопросы о победителе были сняты уже к 15-й миминуте, когда по разу отличились Гнабри, Киммих и Зиркзее. Еще до перерыва отличился Коутиньо, оформивший дубль во втором тайме, а завершил разгром Горетцка.

Отметим, что встречу дважды прерывали из-за оскорблений болельщиков "Баварии" в адрес владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. Успокаивать фанатов пришлось спортивному директору мюнхенцев Хасану Салихамиджичу и члену правления Оливеру Кану.

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 0:6

Голы: Гнабри (2), Киммих (7), Зиркзее (15), Коутиньо (33), Коутиньо (47), Горетцка (62)

"Хоффенхайм": Бауманн, Цубер (Крамарич, 46), Нордтвейт, Хюбнер, Гриллич, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Лукас Рибейро, 30), Сков, Бебу, Самассеку (Акпогума, 73), Руди.

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"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Толиссо, 46), Киммих, Гнабри, Дэвис (Люка Эрнандес, 63), Коутиньо, Алькантара, Зиркзее, Мюллер (Горетцка, 56).

Тяжело представить, что было бы с Хоффенхаймом, если бы на поле появился лучший бомбардир чемипоната Германии Роберт Левандовски. Однако поляк получил травму в матче портив Челси в Лиге Европы и выбыл на месяц.

Этот матч стал для "Баварии" рекордным – мюнхенцы первые, кто забивает три и более мячей в пяти выездных матчах подряд. Ранее "Бавария" одержала гостевые победы над "Кельном" (4:1), "Майнцем" (3:1), "Гертой" (4:0) и "Фрайбургом" (3:1).

Ранее мы писали, что игроки "Баварии" перед разгромом "Челси" пили виски с пивом: сенсационный инсайд от Джона Бон Джови. Легендарный музыкант накануне матча Лиги чемпионов жил в одной гостинице с мюнхенской командой.

Смотрите, как "Бавария" громила "Челси" в Лиге чемпионов:

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