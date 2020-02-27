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"Игроки "Баварии" перед разгромом "Челси" пили виски с пивом": сенсационный инсайд от Джона Бон Джови

27 февраля, 08:15

Легендарный музыкант накануне матча Лиги чемпионов жил в одной гостинице с мюнхенской командой

Обнародован "секрет" сокрушительной победы "Баварии" над "Челси" в первой игре 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, во вторник вечером мюнхенский клуб обыграл лондонцев на их поле со счетом 3:0, на 99 процентов решив вопрос с выходом в четвертьфинал турнира.

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Легендарный американский рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что видел, как игроки "Баварии" в ночь перед матчем с "Челси" употребляли алкоголь. По словам Джона, который находился в Лондоне в одной гостинице с мюнхенской командой, такой "допинг" пошел ей только на пользу.

"Я занимался своими делами в баре. Увидел, как они, благодаря силе виски и пива, превзошли потом "Челси". Да-да, ребята из "Баварии" потягивали виски и хорошо проводили время, а потом пошли и обыграли "Челси". Хотя, может быть, у игроков "Баварии" будут проблемы после моих слов, – с улыбкой отметил Джон Бон Джови в эфире talkSPORT, добавив с юмором. – Все это, конечно, не с лучшей стороны характеризует умение пить игроков "Челси"

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Отметим, что без неприятностей для немецкого клуба, несмотря на победу 3:0, не обошлось. Как стало известно, "Бавария" потеряла лучшего нападающего Европы Левандовски. Из-за травмы колена, полученной в Лондоне, польский форвард пропустит четыре недели.

Смотрите, как "Бавария" громила "Челси"

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Лига чемпионов челси бон джови Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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