"Бавария" "охотится" за игроком из "Манчестер Сити": в клубе хотят вернуть футболиста на родину

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич провел встречу с представителями полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Хавбек является главной трансферной целью для клуба предстоящим летом. Сане пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы.

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За "горожан" он провел четыре контрольных матча, забив в них два гола. До переезда в Англию Сане выступал за немецкий "Шальке". Также в его активе 21 матч за сборную Германии.

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Ранее мы рассказывали, что "Манчестер Сити" планирует всеми силами удержать одного из лидеров: в клубе готовят сумасшедший контракт. Английский гранд хочет, чтобы Рахим Стерлинг остался в команде.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма":

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