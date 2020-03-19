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"Бавария" "охотится" за игроком из "Манчестер Сити": в клубе хотят вернуть футболиста на родину

19 марта, 08:25

Максим Перепелица

Мюнхенцы планируют подписать с Лероем Сане долгосрочный контракт

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич провел встречу с представителями полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Хавбек является главной трансферной целью для клуба предстоящим летом. Сане пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы.

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За "горожан" он провел четыре контрольных матча, забив в них два гола. До переезда в Англию Сане выступал за немецкий "Шальке". Также в его активе 21 матч за сборную Германии.

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Ранее мы рассказывали, что "Манчестер Сити" планирует всеми силами удержать одного из лидеров: в клубе готовят сумасшедший контракт. Английский гранд хочет, чтобы Рахим Стерлинг остался в команде.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма":

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Бавария Манчестер Сити Лерой Сане

Источник: Bild

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