"Бавария" против бывшей команды Клоппа и другие матчи 26 тура Бундеслиги

Расписание и результаты всех поединков тура в немецком чемпионате

"Бавария" переключается на Бундеслигу. Фото: AFP

"Бавария" против бывшей команды Клоппа и другие матчи 26 тура Бундеслиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bea/05a/5c8bea05a39a6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bea/05a/5c8bea05a39a6.png 2019-03-15T20:16:53+02:00 Футбол Расписание и результаты всех поединков тура в немецком чемпионате

В этот уикенд пройдут матчи 26 тура чемпионата Германии по футболу. В субботу "Шальке" Евгения Коноплянки примет на своем поле одного из лидеров Бундеслиги – "Лейпциг". Клуб украинца оказался в депрессии после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в ЛЧ. И чтобы выйти из нее, руководство гельзенкирхенцев отправило в отставку Доменико Тедеско, позвав спасать команду 65-летнего Хуба Стевенса. Встряска "Шальке" сейчас необходима. Команде грозит вылет во вторую Бундеслигу, куда отправятся две худшие команды высшего дивизиона. Тогда как третью снизу за сохранение элитной прописки ждут матчи плей-офф. А "Шальке" сейчас – пятая команда с конца. "Бавария", выбитая из Лиги чемпионов "Ливерпулем" Юргена Клоппа, в воскресенье встретится с бывшим клубом Клоппа – "Майнцем". Мюнхенцам нужно побеждать, чтобы не пропустить на первое место дортмундскую "Боруссию", которая в субботу нанесет визит экс-партнерам Андрея Воронина – берлинской "Герте".

26 тур Бундеслиги

Пятница, 15 марта

21:30 "Боруссия" М - "Фрайбург"

Суббота, 16 марта

16:30 "Шальке-04" - РБ "Лейпциг"

16:30 "Штутгарт" - "Хоффенхайм"

16:30 "Аугсбург" – "Ганновер-96"

16:30 "Вольфсбург" - "Фортуна"

19:30 "Герта" - "Боруссия" Д

Воскресенье, 17 марта

14:30 "Байер" - "Вердер"

16:30 "Айнтрахт" Ф - "Нюрнберг"

19:00 "Бавария" - "Майнц"

Турнирная таблица чемпионата Германии

Как сообщалось ранее, в Германии сильный снегопад помешал футболисту забить мяч в пустые ворота.

Также ранее был назван самый дорогой футболист чемпионата Германии: ему всего 18 лет.

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