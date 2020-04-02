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"Бавария" след за "Ювентусом" и "Барселоной" объявила о сокращение зарплат

2 апреля, 15:31

Александр Трикиша

Мюнхенский клуб начинает экономить в условиях пандемии

В связи с эпидемией коронавируса мюнхенская "Бавария" урезала на 20 процентов зарплаты всему персоналу клуба – от руководителей до футболистов. Об этом рассказал член правления немецкого клуба Оливер Кан. Напомним, что накануне игрок "Баварии" на летней резине слетел с трассы во время снегопада. Позже Жером Боатенг рассказал, почему едва не погиб в аварии.

"Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье", – цитирует Кана пресс-служба клуба.

Ранее Криштиану Роналду и его партнерам по "Ювентусу" срезали зарплату на 90 млн евро из-за коронавируса. Криштиану и его одноклубники согласились пойти навстречу клубу в условиях пандемии.

Затем Лионель Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Оклад футболистов испанского клуба будет снижен на 70%.

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чемпионат Германии Бавария коронавирус Оливер Кан

Источник: Сегодня|Спорт

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