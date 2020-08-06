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Швейцарцы уже в четвертьфинале: прогноз на матч Лиги Европы "Базель" – "Айнтрахт"

6 августа, 14:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Букмекеры не верят, что "Айнтрахт" сможет отыграться после домашнего поражения 0:3

Сегодня в ответном матче 1/8 финала швейцарский "Базель" встретится с немецким "Айнтрахтом". Матч состоится в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Базель" – "Айнтрахт" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

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Букмекеры считают "Айнтрахт" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Адольфа Хюттера в основное время – 2.03, на ничью – 4.30, на победу "Базеля" – 3.20. Если перевести в проценты, то ситуация следующая: у немцев 47% на победу, швейцарцы имеют 30% на успех.

А вот фаворитом на выход в следующий раунд уже является Базель. Здесь швейцарцы имеют огромное преимущество над своим оппонентом – коэффициент на это 1.09 против 8.50. То есть, Шансы "Базеля" на выход в четвертьфинал оцениваются в 85 процентов.

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Самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, будет победа "Айнтрахта" со счетом 2:1. Правда, для итогового успеха этого будет недостаточно, ведь немцам нужно побеждать с разницей в три мяча, чтобы выходить в следующий раунд, а здесь уже коэффициент более 8.00.

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Что касается фаворитов на забитые голы, то здесь лидирует Андре Силва из "Айнтрахта" (2.80). Также неплохие шансы отличиться имеют Бас Дост из "Айнтрахта" и Артур Кабрал из "Базеля" (оба – по 3.00).

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с донецким "Шахтером". Напомним, вчера "горняки" разгромили "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

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букмекеры Лига Европы Базель Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

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