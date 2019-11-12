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Бекхэм занервничал: легенда сборной Испании купил футбольный клуб в США

12 ноября, 19:59

Испанский нападающий мечтает построить профессиональный клуб в Нью-Йорке

Давид Вилья

Давид Вилья / Фото: Twitter

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Бывший нападающий сборной Испании и "Барселоны" Давид Вилья, выступающий в Японии за команду "Виссел Кобе", объявил о покупке акций американского футбольного клуба "Куинсборо". Находящаяся на стадии становления команда базируется в нью-йоркском боро Куинс.

"Куинс всегда проявлял любовь ко мне и моей семье, пока мы были в Нью-Йорке. Я мечтаю построить здесь профессиональный клуб", – написал испанец в Twitter.

Ожидается, что с 2021 года "Куинсборо" будет выступать в Объединенной футбольной лиге (USL), что эквивалентно второму по важности футбольному чемпионату в Соединенных Штатах. Добавим, что 37-летний Вилья с 2014 по 2018 год выступал за "Нью-Йорк Сити" в Североамериканской лиге футбола (MLS).

Давид Вилья трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и трижды – Суперкубок страны. В составе "Барселоны" он выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и побеждал в клубном чемпионате мира. Вместе со сборной Испании становился чемпионом Европы 2008 года и чемпионом мира 2010-го.

В будущем команда Вильи может стать соперником клуба другого легендарного футболиста Дэвида Бекхэма. Его "Интер Майами", который был образован в 2018 году, дебютирует в MLS в следующем сезоне. Недавно клуб Дэвида Бекхэма подписал первых двух футболистов.

Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

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MLS Давид Вилья Куинсборо

Источник: Sportbox

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