Белорусский футболист отказался приезжать в сборную, "пока действует режим Лукашенко"

"Нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться", - говорит агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина

Белорусский футболист Илья Шкурин, выступающий за московский ЦСКА, отказался выступать за сборную Беларуси, пока не сменится власть в стране. На странице нападающего в Instagram появился пост, в котором игрок объявляет бойкот национальной команде Беларуси.

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"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал 20-летний уроженец Витебска Илья Шкурин

INSTAGRAM

"Не буду лукавить, это правда Instagram Шкурина, и это его слова, – подтвердил агент белорусского футболиста Валерий Исаев в комментарии Sport24. – Я с ним уже общался по этому поводу. Я, как гражданин Белоруссии, солидарен с Ильей. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе, он же не преступление совершил. Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья. Он общается благодаря интернету, который у нас хотят забрать постоянно. Не скажутся ли его слова на семье? Знаю, что происходит в его семье. Проверки им не угрожают. Они уже были давно, и с этим уже были проблемы, разобрались. Да и нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться"

Илья Шкурин / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят. Кроме того, отложены все поединки Первой и Второй лиг страны.

Также мы рассказывали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Смотрите, что ждет Беларусь после окончания протестов

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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