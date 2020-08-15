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"Женщин насилуют, мужиков избивают": белорусский вратарь – о зверствах омоновцев

15 августа, 16:31

Олег Люлька Олег Люлька

Футбольный голкипер Евгений Костюкевич присоединился к протестам против продолжения правления Александра Лукашенко

Известный белорусский футбольный голкипер Евгений Костюкевич присоединился к протестам, продолжающимся в Беларуси против продолжения правления Александра Лукашенко после скандальных выборов президента страны. "Помогаю людям всем, чем можно! Кого-то отвезти в Минск из тюрьмы, кого-то отвезти из тюрьмы в ОВД. Кстати, таксисты – просто красавчики! Никто деньги ни с кого не берет", – рассказал 30-летний Костюкевич, за свою карьеру защищавший цвета клубов "Торпедо" Жодино и "Крумкачы" Минск.

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Евгений Костюкевич

Евгений Костюкевич / Фото: Instagram

"У нас в стране не осталось тех, кого бы не затронула ситуация последних дней. Многие знают людей, которых избили, которые в тюрьме или умерли. Просто все ощутили на себе весь этот беспредел, никто уже не подбирает выражений. Все устали. Происходящее в нашей стране – это какой-то бандитизм, налет варваров, у которых нет ни мозгов, ни сердца. Над людьми в тюрьмах издеваются: женщин насилуют, мужиков избивают до такого состояния, что они не знают, как их зовут. Сейчас в обществе максимальная консолидация – все ненавидят людей в масках и, к сожалению, всех людей в погонах. Да, там есть хорошие ребята. Есть милиционеры, которые всегда помогают. В нашем городе многие из них заранее предупреждали: "Ребят, нужно сейчас отойти. Едет ОМОН, они будет бить и зверствовать", – приводит слова Костюкевича Sport24

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Ранее мы писали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Знаменитости – о протестах в Беларуси

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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