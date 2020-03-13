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Смеялся над эпидемией: президент Бразилии заразился коронавирусом

13 марта, 17:15

Станислав Кожемякин

Ранее Жаир Болсонару публично обвинял СМИ в раздувании масштабов пандемии

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил появившиеся накануне слухи о том, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом, как пишет местное издание Journal O Dia, вечером 12 марта бразильский лидер заявил в телеобращении к согражданам, сообщив том, что предварительный тест на COVID-19 у него оказался позитивным.

Отмечается, что 13 марта у него должны были взять анализы повторно.

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Любопытно, что ранее на пресс-конференции в Соединенных Штатах (где, как допускают журналисты, он и заразился) Болсонару высмеял эпидемию коронавируса, заявив, что СМИ просто раздувают ситуацию.

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Ранее COVID-19 был также обнаружен в окружении президента Бразилии – у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена. Он сопровождавшего Борсонару на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

По этому поводу в Белом доме уже сообщили, что ни Трампа, ни вице-президента США Майка Пенса не будут проверять на COVID-19.

Напомним, как стало известно ранее, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо также заразилась инфекцией. В связи с этим глава канадского правительства и его супруга будут в течение 14 дней находиться на домашнем карантине, хотя у него никаких симптомов и не наблюдается.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия эпидемия коронавирус Жаир Болсонару

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