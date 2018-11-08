"Бенфика" и "Аякс" обменялись голами в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью. Поединок прошел в Лиссабоне в среду и завершился со счетом 1:1. Счет на 29-й минуте открыл бразильский нападающий хозяев Жонас, а на 61-й минуте сербский форвард Душан Тадич восстановил равновесие. Интересно, что гости больше владели мячом (60 процентов против 40), но при этом нанесли меньше ударов по воротам – 7:3 в пользу "Бенфики" по этому показателю.

Обзор матча "Бенфика" – "Аякс" 1:1

В другом матче группы Е "Бавария" на своем поле обыграла греческий АЕК со счетом 2:0. Дублем отметился Роберт Левандовски.

N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 4 3 1 0 7-1 10 2 АЯКС АЯКС 4 2 2 0 6-2 8 3 БЕНФИКА БЕНФИКА 4 1 1 2 4-6 4 4 АЕК АЕК 4 0 0 4 2-10 0

"Бенфика" – "Аякс" – 1:1 (1:0)

Голы: Жонас (29) – Тадич (61)

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш (Пицци, 75), Фейса, Пирес, Сальвио (Рафа Силва, 48), Серви, Жонас (Сеферович, 55).

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, де Йонг (Вебер, 86), Зиеш, Тадич, ван де Бек, Нерес (Дольберг, 74), Шене.

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".