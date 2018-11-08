"Бенфика" и "Аякс" обменялись голами в Лиге чемпионов
Видео ключевых моментов поединка 4 тура группового этапа Лиги чемпионов
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью. Поединок прошел в Лиссабоне в среду и завершился со счетом 1:1. Счет на 29-й минуте открыл бразильский нападающий хозяев Жонас, а на 61-й минуте сербский форвард Душан Тадич восстановил равновесие. Интересно, что гости больше владели мячом (60 процентов против 40), но при этом нанесли меньше ударов по воротам – 7:3 в пользу "Бенфики" по этому показателю.
Обзор матча "Бенфика" – "Аякс" 1:1
В другом матче группы Е "Бавария" на своем поле обыграла греческий АЕК со счетом 2:0. Дублем отметился Роберт Левандовски.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАВАРИЯ
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|2
|АЯКС
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|3
|БЕНФИКА
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
"Бенфика" – "Аякс" – 1:1 (1:0)
Голы: Жонас (29) – Тадич (61)
"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш (Пицци, 75), Фейса, Пирес, Сальвио (Рафа Силва, 48), Серви, Жонас (Сеферович, 55).
"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, де Йонг (Вебер, 86), Зиеш, Тадич, ван де Бек, Нерес (Дольберг, 74), Шене.
Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".
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