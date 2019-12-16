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"Бенфика" сильна своей однородностью": тренер "Шахтера" – о сопернике в Лиге Европы

16 декабря, 17:33

Луиш Каштру рассказал о лиссабонском клубе, против которого раньше сыграл очень много матчей

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Reuters

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В 1/16 финала Лиги Европы единственный представитель Украины в еврокубках донецкий "Шахтер" сыграет с португальской "Бенфикой". Главный тренер "горняков" Луиш Каштру высказал свое мнение о клубе из Лиссабона, с которым дончане встретятся в феврале.

"На этой стадии Лиги Европы все клубы очень качественные. "Бенфика" очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже", – считает Каштру.

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Также тренер отметил, что у него большой опыт встреч с "Бенфикой": "С этим соперником всегда сложно".

"Что будет ключевым в этом противостоянии? Качественно, продуктивно провести сборы, что поможет нам подготовиться к чемпионату и Лиге Европы. Что касается противостояния, мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично", – подытожил Каштру.

Напомним, 20 февраля "Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове, а 27 февраля состоится ответный поединок в Лиссабоне. Букмекеры обнародовали котировки на победителя пары "Шахтер" – "Бенфика": явного фаворита в этом противостоянии нет. Одни дают 53 процента на проход "Шахтеру", другие столько же – "Бенфике".

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тренер Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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