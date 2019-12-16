Жеребьевка Лиги Европы: в 1/16 финала "Шахтер" сыграет с "Бенфикой"

"Горняки" получили соперника по первому раунду плей-офф второго по значимости еврокубка

"Шахтер" Донецк / Фото: Getty Images

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника по этой стадии турнира получил и донецкий "Шахтер". Волею жребия, команда Луиша Каштру встретится с португальской "Бенфикой".

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер", так как он был несеяным, проведет в Харькове – 20 февраля. Ответная встреча пройдет на поле соперника дончан спустя неделю – 27 февраля.

Фавориты Лиги Европы-2019/2020. Главным претендентом на завоевание трофея аналитики букмекерских контор до жеребьевки 1/16 финала называли "Манчестер Юнайтед". На выигрыш "красными дьяволами" турнира установлен коэффициент 7.00. Далее в списке фаворитов идут "Арсенал" (8.00), "Аякс" (8.00), "Интер" (10.00), "Севилья" (11.00) и "Зальцбург" (11.0). Согласно котировкам букмекеров, "Шахтер" является 11-м претендентом на титул. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы "горняками" равен 33.0.

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Напомним, 10 лет назад "Шахтер" выиграл второй по значимости еврокубковый турнир, который тогда назывался Кубком УЕФА, одолев в стамбульском финале немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

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Все матчи "Шахтера" в этом еврокубковом сезоне

18 сентября: Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

1 октября: Аталанта – Шахтер – 1:2

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22 октября: Шахтер – Динамо Зг – 2:2

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6 ноября: Динамо Зг – Шахтер – 3:3

26 ноября: Манчестер Сити – Шахтер – 1:1

11 декабря: Шахтер – Аталанта – 0:3

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