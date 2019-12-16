"Шахтер" – "Бенфика": букмекеры обнародовали котировки на победителя пары

Явного фаворита в этом противостоянии нет. Одни дают 53 процента на проход "Шахтеру", другие столько же - "Бенфике"

Противостояние "Шахтера" и "Бенфики", образовавшееся по итогам жеребьевки 1/16 Лиги Европы, обещает стать одним из самых интригующих на данной стадии еврокубка. Об этом говорят появившиеся котировки букмекеров, которые не пришли к согласию относительно того, кто же является фаворитом в борьбе за выход в 1/8 финала – "Шахтер" или "Бенфика".

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Согласно котировкам одних букмекеров, небольшим фаворитом этой пары является "Шахтер". На его проход установлен коэффициент 1.83, на проход "Бенфики" – 1.99. Следовательно, вероятность победы по сумме двух встреч "горняков" оценивается в 53 процента, а суммарного успеха лиссабонцев – в 47 процентов.

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Однако часть букмекеров все-таки в борьбе за попадание в 1/8 финала Лиги Европы из этой пары отдают предпочтение "Бенфике", установив на ее проход коэффициент 1.83, а на проход "Шахтера" – 1.99. Таким образом тут уже португальцам дают 53 процента на выход в следующий этап соревнований, оставляя 47 процентов чемпионам Украины.

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Напомним, 20 февраля "Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове, а 27 февраля состоится ответный поединок в Лиссабоне.

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