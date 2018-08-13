Беседин: "Хацкевич сказал, что у меня уже есть вариант для продолжения карьеры"

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин прокомментировал завтрашний ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской "Славии". Напеним, неделю назад "Славия" и "Динамо" сыграли вничью 1:1 в Праге. Киевляне в том матче пропустили с пенальти на 96-й минуте. Ответная встреча пройдет на "Олимпийском", начало – в 19:30.

Ранее комментарий по предстоящему матчу со "Славией" дал Александр Хацкевич: "Завтра нужно будет жалить соперника в атаке. Как осы в Праге"

- Артем, что нужно сделать команде, чтобы наконец забить больше 1 гола?

- Мы сделали выводы и подойдем к завтрашнему матчу уже с другой тактикой. Будем играть иначе. Важно лишить их подборов, поскольку в Праге они сделали их очень много.

- В последнее время говорят о том, что вы очень много работаете на команду и приносите ей значительную пользу, но в то же время говорят, что вы мало забиваете. Как вы к этому относитесь?

- Я не обращаю на это внимания. Для меня важны лишь победы команды. Я не знаю, кто будет играть завтра, например, но, если выйду я – будут делать все возможное, чтобы мы победили. Все остальное не имеет значения.

- Вы читали комментарий Юрия Вернидуба, где он хвалит вас?

- Читал, конечно. Спасибо ему за это, очень приятно. Александр Николаевич Хацкевич даже пошутил, что в случае чего, у меня уже есть вариант для продолжения карьеры.

- Так получается, что "Динамо" уже знает своего возможного соперника в следующем раунде. Признавайтесь, это отвлекает?

- Нет, это нас не отвлекает. Мы готовимся к следующему сопернику. Завтра – это "Славия". Уже после этого обратим внимание на следующую команду.

Напомним, что на днях "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой- героем Евро-2018 среди 19-летних. Против "Славии" он сыграть не сможет, так как не заявлен на этот раунд еврокубков.