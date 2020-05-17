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"Бьешь по воротам, забиваешь мяч – и... ничего": тренер немецкой команды об отсутствии зрителей

17 мая, 09:05

Андрей Фоменко

Чемпионат Германии возобновился первым после паузы из-за коронавируса

В субботу наконец-то вернулся к жизни первый из национальных топ-чемпионатов Европы. В чемпионате Германии 16 мая сыграли шесть матчей 26-го тура. Читайте все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина. Как известно, встречи прошли без зрителей на трибунах стадионов.

Конечно, участникам матчей было непривычно в такой атмосфере. Чувства многих выразил главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр. За поединком его подопечных мы следили в прямом эфире: "Боруссия" – "Шальке" онлайн-трансляция. Слова швейцарского специалиста приводит goal.com:

"Такой результат против "Шальке" – совсем неплох. На поле все происходило не совсем так, как планировалось, но ребята были очень сосредоточены на своей задаче. Главное, что футболисты играли командно, в том числе и в обороне, демонстрируя особенную игру... Мы скучаем за болельщиками: вы бьете по воротам, делаете классный пас, забиваете гол – и ничего. Это очень и очень странно".

Читайте о том, что звезду "Боруссии" послали – и это слышал весь мир.

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Смотрите, как дортмундская "Боруссия" побеждала "ПСЖ" в Лиге чемпионов

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футбол зрители чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Шальке Люсьен Фавр Бундеслига

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