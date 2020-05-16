Звезду "Боруссии" послали – и это слышал весь мир: первый скандал футбола времен коронавируса

Французский защитник "Шальке-04" Жан-Клер Тодибо обматерил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда незадолго до того, как норвежец забил первый гол в первом матче после возобновления чемпионата Германии. И это было хорошо слышно телезрителям, так как на трибунах нет болельщиков, которые бы заглушали игроков. Холанд в ответ улыбнулся. Боруссия Дортмунд – Шальке – все о матче.

В жесткой форме француз Тодибо послал 19-летнего норвежца, упомянув при этом его бабушку. Однако, судя по всему, Холанд соперника не понял. Иначе, скорее всего, не избежать бы потасовки.

Впрочем, в качестве реакции Эрлинга Холанда на оскорбление из уст футболиста "Шальке" можно расценивать мяч, который вскоре после этого забил норвежец. Как мы писали ранее, первый гол в Германии после возобновления чемпионата футболисты "Боруссии" отметили, придерживаясь правил социального дистанцирования во время пандемии.

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Ранее Матерацци наконец признался, что сказал Зидану в финале чемпионата мира-2006. "Он мне сказал тогда, что после поединка отдаст майку, а я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку", – рассказал итальянец.

Смотрите, как "Боруссия" Дортмунд вылетала из Лиги чемпионов:

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