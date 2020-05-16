Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезду "Боруссии" послали – и это слышал весь мир: первый скандал футбола времен коронавируса

16 мая, 18:18

Олег Люлька

Французский защитник "Шальке" обматерил норвежского нападающего дортмундцев - тот ответил голом

Французский защитник "Шальке-04" Жан-Клер Тодибо обматерил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда незадолго до того, как норвежец забил первый гол в первом матче после возобновления чемпионата Германии. И это было хорошо слышно телезрителям, так как на трибунах нет болельщиков, которые бы заглушали игроков. Холанд в ответ улыбнулся. Боруссия Дортмунд – Шальке – все о матче.

В жесткой форме француз Тодибо послал 19-летнего норвежца, упомянув при этом его бабушку. Однако, судя по всему, Холанд соперника не понял. Иначе, скорее всего, не избежать бы потасовки.

Впрочем, в качестве реакции Эрлинга Холанда на оскорбление из уст футболиста "Шальке" можно расценивать мяч, который вскоре после этого забил норвежец. Как мы писали ранее, первый гол в Германии после возобновления чемпионата футболисты "Боруссии" отметили, придерживаясь правил социального дистанцирования во время пандемии.

Реклама

Ранее Матерацци наконец признался, что сказал Зидану в финале чемпионата мира-2006. "Он мне сказал тогда, что после поединка отдаст майку, а я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку", – рассказал итальянец.

Смотрите, как "Боруссия" Дортмунд вылетала из Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Шальке Эрлинг Холанд Жан-Клер Тодибо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...