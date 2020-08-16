Бесславно вылетел из Лиги чемпионов, но стал лучшим футболистом в Англии

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 – сообщается на официальном сайте турнира. А накануне Кевин и "горожане" вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале "Лиону".

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В список номинантов на награду, помимо де Брюйне, входили футболисты "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане, Дэнни Ингс из "Саутгемптона", Ник Поуп из "Бернли" и Джейми Варди из "Лестера".

В минувшем сезоне Де Брюйне стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-Лиги, принадлежавший бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри. Помимо этог, Кевин забил в чемпионате 13 голов. Ранее мы сообщали, что пять игроков "Ливерпуля" попали в список лучших игроков АПЛ, а первое место за "братом" Зинченко.

"Манчестер Сити" по итогам сезона занял в АПЛ второе место, уступив титул "Ливерпулю", который оторвался от "горожан" на 18 очков.

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Смотрите, как Де Брюйне пробивал по воротам "Лиона"

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