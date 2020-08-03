Вы там "двойника Зинченко" не видели? На возвращение Crew Dragon из космоса отреагировали в "Манчестер Сити"

Фаворит Лиги чемпионов "Манчестер Сити" с юмором прокомментировал сообщение NASA об успешном возвращении на землю астронавта Дага Херли и его напарника Роберта Бенкена, которые провели в космосе два месяца в капсуле SpaceX Dragon и накануне совершили посадку в Мексиканском заливе.

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"Он дома! Поздравляем Дага Херли – великолепное достижение! P.S. Пока вы там были, вы случайно Кевина Де Брюйне не видели?" – говорится в сообщении "Манчестер Сити" в Twitter

Тем самым в "Манчестер Сити" как бы намекнули, что игра их бельгийского полузащитника Де Брюйне – это тоже космос.

Отметим, что в завершившемся чемпионате Англии Кевин стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, который единолично принадлежавший бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри. Помимо этого бельгиец забил 13 голов.

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"Манчестер Сити", Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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Добавим, что в Англии Кевина Де Брюйне называют двойником украинца Александра Зинченко – футболисты-блондины из "Манчестер Сити" и вправду очень похожи.

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