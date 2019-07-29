Бейл в ярости: футболист бурно отреагировал на решение "Реала" о его будущем

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает The Sun. У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере Бейла. "Цзянсу Сунин" был готов подписать с вингером трехлетний контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Сообщалось, что сам Гарет Бейл станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Отмечалось, что трансфер валлийца не состоится из-за финансовых требований "сливочных". На "Сантьяго Бернабеу" посчитали, что 30-летний футболист все еще остается достаточно ценным игроком, а предложение "Цзянсу Сунин" занижено.
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Гарет выступает за "Реал" с 2013 года. В минувшем сезоне на клубном уровне он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
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