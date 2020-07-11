Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим: видео

Бывший самый дорогой футболист мира вингер "Реала" Гарет Бейл потроллил наставника "сливочных" Зинедина Зидана во время матча 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:0). Этот поединок стал для Бейла четвертым подряд, который он провел на скамейке запасных, поэтому он веселился, ел и пил, а однажды камеры захватили его развалившимся на сидениях с вытянутыми ногами и черной медицинской маской на глазах, притворяющимся спящим.
А когда Зинедин Зидан использовал пятую замену в матче с "Алавесом", выпустив молодого Браима Диаса, Бейл дождался крупного плана и рассмеялся в камеру.
Отметим, что контракт Гарета Бейла с "Реалом" действует до 30 июня 2022-го. Согласно нему, валлийский футболист зарабатывает 350 тысяч евро в неделю, сообщает Isport.
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Напомним, на карантине Бейл повторил сумасшедший гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов. Валлийский вингер "Реала" отметился шедевром в домашних условиях – 25 раз набил мяч, а 26-м касанием пробил через себя.
Смотрите невероятный гол Гарета Бейла ударом через себя в киевском финале Лиги чемпионов-2018
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