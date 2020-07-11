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Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим: видео

11 июля, 20:44

Олег Люлька Олег Люлька

Валлийский вингер "Королевского клуба", которого коуч не выпускает на поле, устраивает шоу на трибунах

Бывший самый дорогой футболист мира вингер "Реала" Гарет Бейл потроллил наставника "сливочных" Зинедина Зидана во время матча 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:0). Этот поединок стал для Бейла четвертым подряд, который он провел на скамейке запасных, поэтому он веселился, ел и пил, а однажды камеры захватили его развалившимся на сидениях с вытянутыми ногами и черной медицинской маской на глазах, притворяющимся спящим.

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А когда Зинедин Зидан использовал пятую замену в матче с "Алавесом", выпустив молодого Браима Диаса, Бейл дождался крупного плана и рассмеялся в камеру.

Отметим, что контракт Гарета Бейла с "Реалом" действует до 30 июня 2022-го. Согласно нему, валлийский футболист зарабатывает 350 тысяч евро в неделю, сообщает Isport.

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Напомним, на карантине Бейл повторил сумасшедший гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов. Валлийский вингер "Реала" отметился шедевром в домашних условиях – 25 раз набил мяч, а 26-м касанием пробил через себя.

Смотрите невероятный гол Гарета Бейла ударом через себя в киевском финале Лиги чемпионов-2018

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чемпионат Испании Реал Мадрид троллинг Зинедин Зидан Гарет Бейл

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