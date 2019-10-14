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Бейл забивает, а лучший футболист мира "ломается": обзор травматического матча Уэльс – Хорватия

14 октября, 09:03

После ничьей с хорватами звездный валлиец Гарет Бейл рискует пролететь мимо финальной части Евро-2020

Гарет Бейл

Гарет Бейл / Фото: Reuters

Сборная Уэльса со знаменитым Гаретом Бейлом рискует пролететь мимо Евро-2020 после того, как дома добилась всего лишь ничьей 1:1 в матче с Хорватией. Смотреть онлайн Украина Португалия трансляция матча года в Киеве

Обзор матча Уэльс – Хорватия (1:1)

Валлийцы занимают аж четвертое место в группе Е и в финальную часть чемпионата Европы выйдут лишь при условии, что в оставшихся поединках одолеют Азербайджан и Венгрию, но при этом еще Хорватия должна непременно обыграть на своем поле Словакию.

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Отметим, что одноклубники по "Реалу" хорват Лука Модрич и валлиец Гарет Бейл в противостоянии своих сборных получили травмы. Но если лучшего футболиста мира-2018 Модрича заменили, то Бейл, хоть и прихрамывал, доиграл поединок до конца, так как замены у хозяев к тому моменту были уже исчерпаны и Гарет не хотел оставлять свою команду в меньшинстве. Кстати, именно Бейл стал автором единственного гола Уэльса в игре с хорватами.

Уэльс – Хорватия – 1:1
Голы: Бейл, 45 – Влашич, 9
Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бейл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86)
Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич (Бадель, 90), Петкович (Ребич, 64)
Предупреждения: Мур, Аллен, Джеймс – Вида, Ловрен, Петкович, Ракитич, Модрич

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Турнирное положение в группе Е

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ742114-614
2 ВЕНГРИЯ74038-912
3 СЛОВАКИЯ631210-810
4 УЭЛЬС62226-68
5 АЗЕРБАЙДЖАН60155-141

Обзор матча Эстония – Германия (0:3)

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сборная Хорватии Евро-2020 Гарет Бейл сборная Уэльса Лука Модрич

Источник: Сегодня|Спорт

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