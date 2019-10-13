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Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности, потренировавшись с угрозой для здоровья

13 октября, 20:01

В том виде, в котором Криштиану тренировался на "Олимпийском", сыграть ему против Украины точно не позволят

Криштиану Роналду в Киеве

Криштиану Роналду в Киеве / Фото: Reuters

Сборная Португалии со своей звездой Криштиану Роналду провела тренировку на поле НСК "Олимпийский" перед матчем с командой Андрея Шевченко, который состоится в Киеве в понедельник, 14 октября. Ранее тренер Португалии назвал самого опасного игрока в сборной Украины.

Стоит отметить, что лидер португальской команды Криштиану Роналду тренировался на поле "Олимпийского" с улыбкой, правда, при этом грубо нарушая обязательные требования техники безопасности. Дело в том, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" не снял с левого уха сережку, что чревато серьезными травмами, стоит ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться. Однако, по всей видимости, в сборной Португалии авторитет Криштиану настолько большой, что ему позволяют "забивать" на такого рода предосторожности.

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Между тем в футболе нередки случаи, когда футболисты, забыв снять ювелирные украшения, затем получали необязательные травмы в играх и на тренировках.

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Отметим, что на сам матч с Украиной с такой серьгой судья Криштиану точно не выпустит – регламент подобные моменты строго запрещает.

Кстати, против Люксембурга в прошлую пятницу Криштиану играл без серьги, забив один из трех сухих мячей своей команды в ворота соперника – этот гол стал 700-м в карьере Роналду.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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