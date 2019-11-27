"Без меня сборная и так играет хорошо": Ракицкий рассказал о конце карьеры в национальной команде

Защитник считает, что будет там лишним

Ярослав Ракицкий / Фото: AFP

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Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины.

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Были после этого слова, которые вас удивили? Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", – цитирует Ракицкого "Фонтанка ру".

Последний матч в сборной Украины 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную.

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией в заключительном матче отбора к Евро-2020 сборная Украины переписала историю. Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

А лучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.

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