Лучшим игроком Украины в отборе на Евро назван футболист, карьера которого висела на волоске

Руслан Малиновский / Фото: Facebook

Аналитики назвали лучшего футболиста сборной Украины в отборе Евро-2020. Среди исполнителей, сыгравших более половины матчей квалификации, наивысший средний балл в команде Андрея Шевченко получил полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский. Он принял участие во всех 8 матчах украинской сборной, не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом "сине-желтых" в евроотборе.

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Средний показатель Руслана Малиновского в отборе на Евро-2020, по данным аналитиков InStat, составил 336 баллов за матч. Второе место занял вратарь Андрей Пятов, пропустивший всего 4 мяча в 8 матчах (314 баллов). На третьем месте оказался Евгений Коноплянка (6 матчей, 2 гола) – 298 баллов.

Напомним, в 2016 году, когда Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины, карьера Малиновского висела на волоске. Тогда Руслан получил разрыв крестообразных связок, из-за которого выбыл из игры на 245 дней. Не многие тогда верили, что Малиновский сможет вернуться на топ-уровень, но полузащитнику это удалось.

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Смотрите, как забивает Малиновский

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Интересно, что, без учета минимального количества матчей, лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020 стал защитник Эдуард Соболь. Футболист "Брюгге" провел две встречи (с Люксембургом 1:0 и Литвой 2:0), получив за них средние 375 баллов.

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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