Билеты на матч "Динамо" – "Славия" стоят от 50 гривен

В субботу, 28 июля, начнется продажа билетов на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" (Киев, Украина) – "Славия" (Прага, Чехия). Игра состоится на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа. Начало – в 19:30.

На матч "Динамо" – "Славия" доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Для владельцев абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 действует скидка на билет – 15%! Бронь снимается за три дня до начала матча.

Это будет ответный поединок команд, первая игра в Праге состоится 7 августа, начало в 20:30.

Напомним, что "Шахтер" начал продажу пакетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут в Харькове. Стоимость от 300 до 9000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Лиги чемпионов изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.