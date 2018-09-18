Билеты на матч Украина – Чехия стоят от 50 гривен

Стартовала продажа билетов на матч группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет 16 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Стоимость билетов составляет 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 450 и 500 гривен.

В настоящий момент билеты можно приобрести онлайн в интернете, продажа в кассах стадиона начнется со следующей недели. В одни руки можно приобрести не более четырех билетов, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что в первом туре Лиги наций на выезде сборная Украины обыграла Чехи – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. А во втором тура сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный гол в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. После двух матчей наша команда уверенно лидирует в группе.

В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Их получат победители каждого из дивизионов.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет первый домашний матч отбора на Евро-2020 во Львове. Имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года.